Перцов: от того, какую позицию займут СМИ, во многом будет зависеть будущее нашей страны

Министр также отметил и значимую роль СМИ в информационных войнах. По его словам, конфликтующие стороны тратят огромные усилия и средства для создания и поддержания необходимого информационного фона. Это сознательно проводимая последовательная политика по созданию нужной кому-то альтернативной реальности, замечает Владимир Перцов.