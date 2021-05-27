«В последнее время медиапространство кардинально изменилось. К слову, вчера Президент отметил, что у нас появились по-настоящему зубастые СМИ. Они начали работать в интернете и работают эффективно». Такое заявление сделал министр информации Владимир Перцов в ходе I Форума медийного сообщества Беларуси «СМИ в эпоху цифровизации». Он дополнил:
– Читатель и зритель переходит в цифровую среду, однако не стоит думать, что слово журналиста не востребовано или не станет таковым. Оно лишь перейдет из одной среды в другую. Из классической печатной версии в электронную – сайты, социальные сети, мессенджеры. Вряд ли кто-то поспорит, что глобальная цифровизация несет в себе как новые возможности, так и новые угрозы. Средства массовой информации могут как обогатить человека знаниями, так и дезинформировать. Посеять недоверие и страх. От того, какую позицию займут СМИ, во многом будет зависеть будущее нашей страны.
Министр также отметил и значимую роль СМИ в информационных войнах. По его словам, конфликтующие стороны тратят огромные усилия и средства для создания и поддержания необходимого информационного фона. Это сознательно проводимая последовательная политика по созданию нужной кому-то альтернативной реальности, замечает Владимир Перцов.
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Перцов: от того, какую позицию займут СМИ, во многом будет зависеть будущее нашей страны
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