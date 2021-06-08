Перспективы сотрудничества Беларуси и Албании обсудят на онлайн-встрече 10 июня

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БЕЛТА

Планируется, что на мероприятии эксперты двух стран представят актуальную информацию о развитии белорусско-албанского торгово-экономического сотрудничества, перспективах кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, других сферах. Возможности установления контактов с потенциальными албанскими партнерами презентует представитель БелТПП в Албании Александр Джурбавия.Предполагается, что в ходе встречи состоится подписание соглашения о сотрудничестве между БелТПП и торгово-промышленной палатой Тираны.