Перспективы экономического сотрудничества обсудил посол Беларуси с президентом международного центра промышленных инвестиций Венесуэлы

Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан провел встречу с заместителем министра экономики, финансов и внешней торговли, президентом международного центра промышленных инвестиций Венесуэлы Гектором Сильвой. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в дипломатической миссии Беларуси в Каракасе.

На переговорах также присутствовали генеральный директор СП «ВЕНБЕЛКОМ» Тулио Руис и представители ЗАО «Белзарубежстрой».

«На встрече обсуждены перспективы налаживания взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с Венесуэлой в условиях действия санкций против нее, а также определены конкретные сферы и сектора делового взаимодействия», – рассказали в посольстве Беларуси в Венесуэле.