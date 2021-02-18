Пэрис Хилтон выходит замуж

Видимо, в новом году знаменитость решила круто изменить свою жизнь. Сначала Хилтон сообщила о том, что собирается стать мамой и проходит процедуру ЭКО, а теперь стало известно, что она станет еще и женой.
Жених Пэрис Картер Реум встал на одно колено в день ее 40-го юбилея. Знаменитость ответила «да».
– Когда находишь родственную душу, ты не просто об этом знаешь. Ты это чувствуешь. Моя любовь и я были вместе с нашего первого свидания, а в мой день рождения он устроил особенную поездку в тропический рай. Когда мы шли по пляжу на ужин, он отвел меня к домику, украшенному цветами, и встал на одно колено, – подписала пост актриса.
О бойфренде Хилтон известно, что он бизнесмен. Вместе со своим братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также он является автором книг по предпринимательству. Пара вместе уже больше года.
Видео: instagram.com/parishilton