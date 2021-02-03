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Период ретроградного Меркурия продлится до 21 февраля: астролог рассказала про особенности этого времени

Почти весь февраль – до 21 числа будет длиться период ретроградного Меркурия. Как это явление действует на людей и чего стоит опасаться, рассказала астролог Елена Осипенко на своем YouTube-канале.

Фото: pixabay.com

Меркурий – небольшая планета, орбита которой расположена ближе всего к Солнцу. Вокруг нашего светила Меркурий делает оборот за 88 дней. В астрологии он символизирует общение, коммуникацию, деловое партнерство и все, что связано с информацией. Поэтому, под особым риском в этот период будут процессы общения: переписки, разговоры, переговоры. 
- По астрологическому графику видно, что мы входим в последний зимний месяц в период ретроградного Меркурия. Его продолжительность с 30 января по 21 февраля. Это первый период из трех, которые нам нужно будет прожить в этом году. В 2021 году мы будем ощущать мощь меркурианских процессов с конца марта и весь апрель и с конца июля и весь август: на это время следует наметить социально важные дела и быть активными, – объяснила эксперт. 

Чтобы обернуть «проделки» Меркурия себе на пользу, нужно знать некоторые особенности его движения. 
В дни своего разворота (начало и последняя неделя февраля) из ретро движения в ретро, планета имеет нулевую скорость и стоит на месте. Если нужно начинать важные деловые процессы, позвольте Меркурию немного отойти от нуля и начать движение. 

При ретроградном Меркурии в жизни могут случаться ошибки, мелкие неприятности, возможны странные стечения обстоятельств. В путешествиях вероятны опоздания, поломки транспорта, задержки в расписаниях: по возможности их нужно перенести. Могут чаще происходить сбои в работе техники, случаться проблемы со связью. Деловые переговоры и командировки, связанные с новыми проектами, могут стать безуспешными. Однако у людей, имеющих ретроградный Меркурий в карте рождения (а таких около 20% от всего населения), это время наоборот может стать взлетной полосой.

Елена Осипенко не рекомендует в этот промежуток реализовывать новые проекты, открывать бизнес. Лучше не заключать важные сделки, нужно исключить и подписание документов. В целом, стоит отложить принятие важных решений. Период до 21 февраля, по словам специалиста, совершенно не подходит для таких начинаний. Это время требует особой внимательности и осторожности. 

Скриншот из видео

- Постарайтесь никуда не спешить – вот главное правило. Из-за спешки возможны неприятности. Меркурий на 23 дня своей ретроградности возвращает нас самим себе. У вас есть время и все шансы для того, чтобы разобраться и понять, как жить дальше. В этот период звезды могут посылать вам множество говорящих знаков, - обозначила специалист. 

Она также посоветовала уделить внимание дому и семье, отношениям с близкими. Порядок нужно соблюдать не только внутри, но и снаружи: астролог рекомендует убраться и создать себе комфортные условия. 
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