«Белводоканал»: перевод Минска на водоснабжение из подземных источников планируется завершить до 2025 года

К концу этой пятилетки качественной питьевой водой должны быть обеспечены все потребители страны, подчеркнула заместитель генерального директора ГПО «Белводоканал» Ирина Ровбо на пресс-конференции в Доме прессы:



— Это приоритетная задача, поставленная Президентом и Правительством перед отраслью водопроводно-канализационного хозяйства. На 2021–2025 годы утверждена Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда». Планируется построить более 800 станций обезжелезивания. На 2021 год запланирован ввод в эксплуатацию 195 таких объектов. И сегодня задача выполнена на 80 %, остальные станции находятся на стадии строительно-монтажных работ. Также за пятилетку планируется переподключить более ста населенных пунктов к централизованным системам водоснабжения. Предусмотрено строительство около 300 водозаборных скважин.





Кроме того, до 2025 года планируется завершить работу по переводу Минска на водоснабжение из подземных источников.

-- В сутки столица потребляет около 450 тысяч кубических метров воды. Из них треть поступает из поверхностных источников, а две трети — из подземных. Изношенные сети ежегодно ремонтируются. В год мы выполняем порядка 50 тысяч исследований – контролируем качество воды на всех этапах ее подачи потребителю, -- отметил Антон Голоскок, начальник производства «Минскводопровод».

Врачи-гигиенисты уверяют, что в столице питьевая вода соответствует санитарным правилам и нормам. Да, многим не нравится запах хлора. Но нужно понимать, что без его использования нет возможности очистить воду до питьевого качества. Добавление этого реагента — обязательная мера в технологическом процессе получения питьевой воды из поверхностного источника. Чаще улавливается «аромат» хлора жители Фрунзенского и Московского районов Минска.

Покупать бутилированную воду или устанавливать в квартире фильтры, каждый, конечно, решает сам. Но питьевая вода у нас достаточно высокого качества и по всем показателям соответствует установленным требованиям.

Так же специалисты обратили внимание на такой момент: если вода родниковая, это вовсе не означает, что она качественная и безопасная. Пробовать ее из неблагоустроенных криниц вовсе не рекомендуется. В приятной на вкус, прозрачной и чистой на вид воде могут водиться кишечная палочка и другие бактерии и микробы, являющиеся возбудителями опасных болезней.

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