В НАН действует уже более 100 производств полного цикла: здесь идеи становятся готовой продукцией

Научно-производственный центр «ХимФармСинтез» Института биоорганической химии.

Только за минувший год, рассказал Владимир Гусаков, по итогам выполнения проектов Государственной программы инновационного развития на базе НАН было создано девять новых производств, выпускающих востребованную в стране и за рубежом продукцию.По словам Владимира Гусакова, наши ученые участвуют в крупных системных проектах, которые создаются в рамках новой модернизированной, или неоиндустриальной, экономики. Это атомная энергетика, аэрокосмическая, биотехнологическая отрасли, фармацевтика, IT-сфера, электротранспорт, освоение полярных районов земли и т.д.Ученые, подчеркнул Владимир Гусаков, принимали активное участие в таком крупном проекте, как Белорусская АЭС.