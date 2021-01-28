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Источник: Газета «Рэспублiка»
Газета «Рэспублiка»

В НАН действует уже более 100 производств полного цикла: здесь идеи становятся готовой продукцией

Перешли от мысли к делу

Наука теснейшим образом интегрирована в нашу экономику, работает со всеми без исключения крупными предприятиями страны, отметил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, говоря о достижениях ученых страны накануне Дня белорусской науки.

Научно-производственный центр «ХимФармСинтез» Института биоорганической химии.

— Формы работы могут быть самыми разными. Это и совместные лаборатории, и научно-практические центры, и научные советы, и совместные проекты с крупнейшими научными предприятиями, и другие формы работы. Мы не только проектируем и разрабатываем новые экспериментальные образцы, но и работаем на кооперацию с отраслями производств.

Только за минувший год, рассказал Владимир Гусаков, по итогам выполнения проектов Государственной программы инновационного развития на базе НАН было создано девять новых производств, выпускающих востребованную в стране и за рубежом продукцию.

— Выстроена завершенная цепочка — от идеи до практических разработок, создания экспериментального производства и продажи готовой инновационной продукции. В Национальной академии наук действует уже более 100 таких производств разной направленности. В 2020-м появились такие направления, как лазеры, композиты, микроудобрения, ферменты и многое другое.

По словам Владимира Гусакова, наши ученые участвуют в крупных системных проектах, которые создаются в рамках новой модернизированной, или неоиндустриальной, экономики. Это атомная энергетика, аэрокосмическая, биотехнологическая отрасли, фармацевтика, IT-сфера, электротранспорт, освоение полярных районов земли и т.д.

— Например, предприятием «Академфарм» выпускается противовирусный препарат золотой линии Флустоп. В прошлом году освоено производство уникального антитромбозного препарата Риваксан. С помощью внедрения белорусской новинки он стал дешевле аналогов фактически втрое, а значит, доступнее потребителю. Научно-производственным центром «ХимФармСинтез» Института биоорганической химии выпущены и реализованы высокоэффективные противоопухолевые лекарства десяти наименований на сумму около 6,5 миллиона рублей. Для профилактики и преодоления коронавируса НАН разработаны и производятся антисептические средства, фильтрационные материалы для респираторов и очистки воздуха, биосистемы по обнаружению антител COVID-19, наборы реагентов для биохимических исследований ДНК-ВК, панели для анализа коронавирусной РНК, разработан и сертифицирован аппарат ультрафиолетового экстракорпорального облучения крови Гемоквант-04.

Ученые, подчеркнул Владимир Гусаков, принимали активное участие в таком крупном проекте, как Белорусская АЭС.

— Белорусские ученые обеспечивали научное сопровождение этого проекта на всех этапах — от подбора площадки и до запуска.

arteaga@sb.by
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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