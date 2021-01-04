Часто дети в возрасте от года до пяти лет самостоятельно засовывают в носовую полость инородные предметы, в том числе мелкие детали игрушек, различные бусины, пуговицы, в общем все, что плохо лежит. Педиатр Юлия Ступакова рассказала на своем YouTube-канале, как справиться с последствиями такого баловства в домашних условиях.
По словам врача, при обнаружении у малыша инородного тела в полости носа необходимо попросить ребенка пропустить сквозь нос крупную струю воздуха. Если в результате этого предмет не вылетел наружу, значит, он располагается слишком глубоко, поэтому и доставать самостоятельно его не стоит.
– Нельзя самостоятельно извлекать инородное тело подручными средствами, иначе вы можете протолкнуть его дальше. Предмет может попасть в дыхательные пути, вызвать приступы удушья. Кроме того, дома ни в коем случае не стоит пользоваться какими-либо спреями для решения данной проблемы. Иногда родители пытаются распылить разного рода средства в носовую полость, думая, что инородное тело выйдет. Однако под действием давления от этого спрея предмет может попасть в дыхательные пути, – предупредила педиатр.
Помочь ребенку в подобной ситуации может только врач, поэтому если вы заметите, что в полости носа ребенка что-то застряло и оно не выпадает при продувании, сразу же обратитесь за помощью к специалисту.
Фото: pixabay.com
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Педиатр рассказала, как действовать, если в носовую полость ребенка попало инородное тело
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