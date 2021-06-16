Важно, чтобы родители разрешали малышам ходить босиком по траве, поскольку польза от такой прогулки доказана научно. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
По словам специалиста, малышам нужно бегать босиком примерно 30 минут. Это станет хорошей тренировкой для проприорецепторов стопы, благодаря чему ребенок начнет правильно опираться на пятку и носок.
– Мы за то, чтобы детки босиком ходили по траве. Благодаря этому будет тренироваться мышечная сила и станет развиваться ориентация в пространстве. Этим занимаются проприорецепторы. Они помогают удерживать равновесие. Главное, чтобы место, на котором будут ходить дети, не было опасным с точки зрения травм и порезов, – обратил внимание Андрей Продеус.
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Педиатр рассказал, почему детям нужно ходить босиком по траве
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