Пациенты с COVID-19 голосуют на специализированных закрытых участках

Сегодня начали работу закрытые участки для голосования для тех, кто проходит амбулаторное лечение от COVID-19. Они организованы почти во всех больницах страны. К примеру, в городскую клиническую инфекционную больницу Минска на участок голосования № 56 сегодня организован подвоз пациентов из 4-й, 16-й и 33-й поликлиник Минска. У всех избирателей на этом участке установлен диагноз COVID-19, они проходят лечение дома.

С самого утра к больнице то и дело подъезжают автомобили медицинской помощи. Несмотря на то что голосование проходит в необычных условиях, все устроено по правилам: встречают избирателей два члена участковой комиссии, сидит наблюдатель, организована кабинка для голосования, стоит урна. В нынешних условиях есть только одна особенность – все с головы до ног экипированы в средства индивидуальной защиты. Избиратели также в масках и перчатках.

Даниил, который сейчас лечится от коронавируса, только что вышел из участка для голосования.

– Хочу поблагодарить медиков и всех тех, кто дал нам возможность проголосовать в основной день выборов, – отмечает молодой человек. – Я очень переживал, что из-за болезни не смогу отдать свой голос, но мне позвонили из поликлиники № 4, за которой я закреплен, и предложили проголосовать на специальном участке. Все грамотно организовали, привезли. Это очень приятно, спасибо.

Елена тоже только что проголосовала, девушка относится к минской поликлинике № 16. Она уже на стадии выздоровления от недуга:

– Для меня и моей семьи голосование – это традиция. Считаю, что каждый голос очень важен. Большое спасибо медицинским работникам, что не только лечат нас, но и помогают исполнить свой гражданский долг.

После того как избиратели отдадут свой голос, они будут доставлены медицинским транспортом домой для продолжения амбулаторного лечения.

– Хочу отметить, что выборы проходят в штатном режиме, в плановом порядке, замечаний со стороны присутствующего наблюдателя нет, – отметил председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 56, главный врач Городской клинической инфекционной больницы Николай Юровский. – Для голосования пациенты доставляются транспортом поликлиники. Обязательно с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического режима, в масках и перчатках. Их сопровождают медицинские работники в полном комплекте СИЗ, потому что эти пациенты представляют опасность для окружающих и не могут прийти на свой участок по месту жительства как по состоянию своего здоровья, так и по эпидемиологическим показаниям.

Напомним, что контакты первого уровня могут проголосовать самостоятельно на своих избирательных участках. Для этого необходимо быть в маске, перчатках и со своей ручкой. Кроме того, пациенты с коронавирусом могли пригласить избирательную комиссию к себе на дом.