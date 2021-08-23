Патриотическое воспитание и инициативы молодежи обсуждают на Республиканском педсовете

Работа Республиканского педагогического совета, который 23–24 августа проходит в Минске, организована в формате секций по актуальным вопросам развития системы образования. Специалисты рассмотрят современные подходы к повышению качества дошкольного и общего среднего образования, вопросы развития инклюзивного образования, обсудят совершенствование подготовки педагогических кадров. Одна из тематических секций посвящена роли общественно значимых инициатив молодежи в гражданско-патриотическом воспитании.









В числе участников секции – руководитель Республиканского волонтерского центра Яна Шереметьева. Тема заседания ей близка:

– Глобальная задача нашего центра – развитие волонтерского движения. Своими делами активисты помогают стране. Через включение в эту работу у ребят формируются нравственные качества, патриотизм, гуманность. Сами волонтеры предлагают массу инициатив. Мы должны поддержать их, масштабировать.

















Во время работы секции педагоги обсуждают формы патриотического воспитания молодежи, Стратегию развития государственной молодежной политики до 2030 года. Также участникам презентуют республиканский молодежный интернет-портал «Молодежь Беларуси» – основной государственный информационный ресурс в сфере молодежной политики.













shestakevich@sb.by