Патриотический проект «Память сердца» в мемориальном комплексе Благовщина - стрим

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22 июня Минская городская организация БРСМ продолжает участие в проекте «Мы памятаем». В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны волонтеры «Доброе сердце» почтут память о погибших героях минутой молчания на территории мемориального комплекса Благовщина. Ровно в 12:00 активисты БРСМ зажгут 500 лампад в форме сердца в рамках республиканского патриотического проекта «Память сердца». После торжественного митинга 50 волонтеров Минской городской организации Союза молодежи организуют уборку территорий Мемориального комплекса Благовщина. Смотрите стрим на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.