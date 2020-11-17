Патриотический автопробег Могилев – Быхов соберет около 100 профсоюзных активистов

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Участие в мероприятии примут представители Могилевского областного объединения профсоюзов, всех областных отраслевых организаций профсоюзов, а также трудовых коллективов предприятий и организаций региона.– рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов.Колонна проследует через агрогородок Следюки Быховского района, где сделает остановку для возложения цветов к памятному знаку бойцам и командирам 187-й стрелковой дивизии, которые сражались с немецко-фашистскими оккупантами на Днепровском рубеже в 1941 году.Участники автопробега задержатся и в самом Быхове. Здесь могилевскую делегацию ждет встреча с быховским профсоюзным активом, пешая экскурсия по городу, посещение районного историко-краеведческого музея, возложение цветов к городским мемориалам.Финиширует профсоюзный автопробег у мемориала воинской славы «Лудчицкая высота», возведенного к 40-й годовщине освобождения Быховского района от немецко-фашистских захватчиков.