Почти сто участников, более 30 машин и несколько часов в пути – профсоюзы Могилевской области 21 ноября проведут патриотический автопробег «За единую Беларусь!». Отправным пунктом маршрута станет автостоянка по улице Мовчанского, 6 в Могилеве (магазин «Гиппо»), конечным – мемориал воинской славы «Лудчицкая высота» Быховского района.
Фото носит иллюстративный характер
Участие в мероприятии примут представители Могилевского областного объединения профсоюзов, всех областных отраслевых организаций профсоюзов, а также трудовых коллективов предприятий и организаций региона.
– Наши активисты сами предложили провести такое мероприятие, ведь для них это прекрасная возможность продемонстрировать свою гражданскую позицию, пообщаться с единомышленниками, посетить достопримечательности районов нашей области и познакомиться с историей отдельных уголков родного края, – рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. – Наша гражданско-патриотическая акция направлена на сплочение членов трудовых коллективов, консолидацию конструктивных сил белорусского общества, проведение патриотической работы среди населения.
Колонна проследует через агрогородок Следюки Быховского района, где сделает остановку для возложения цветов к памятному знаку бойцам и командирам 187-й стрелковой дивизии, которые сражались с немецко-фашистскими оккупантами на Днепровском рубеже в 1941 году.
Участники автопробега задержатся и в самом Быхове. Здесь могилевскую делегацию ждет встреча с быховским профсоюзным активом, пешая экскурсия по городу, посещение районного историко-краеведческого музея, возложение цветов к городским мемориалам.
Финиширует профсоюзный автопробег у мемориала воинской славы «Лудчицкая высота», возведенного к 40-й годовщине освобождения Быховского района от немецко-фашистских захватчиков.
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Патриотический автопробег Могилев – Быхов соберет около 100 профсоюзных активистов
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ