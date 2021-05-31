Пассажирский самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва

Инцидент произошел 30 мая в 20:00.По данным AFP, самолет, на борту которого находилось 160 человек, направлялся из Дублина в Краков.Сотрудники экстренных служб обыскали судно и багаж пассажиров, но ничего не обнаружили., – сообщил представитель немецкой полиции.