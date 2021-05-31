Самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в берлинском аэропорту Бранденбург из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает Delfi.
Инцидент произошел 30 мая в 20:00.
По данным AFP, самолет, на борту которого находилось 160 человек, направлялся из Дублина в Краков.
Сотрудники экстренных служб обыскали судно и багаж пассажиров, но ничего не обнаружили.
– Пассажиры продолжили свое путешествие в Польшу на борту запасного самолета, – сообщил представитель немецкой полиции.
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Пассажирский самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Берлине из-за угрозы взрыва
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