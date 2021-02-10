Пассажирский автобус горел в Чашникском районе

9 февраля в 18:00 спасателям поступило сообщение о возгорании автобуса в деревне Гора.– прокомментировали в облуправлении МЧС.Огнем был уничтожен моторный отсек, кабина и салон. Пассажиров в салоне не было, никто не пострадал.Проводится проверка, причина случившегося устанавливается. Предварительная версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание электропроводки автобусаФото Витебского областного управления МЧС