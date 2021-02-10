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Пассажирский автобус горел в Чашникском районе

В Чашникском районе загорелся пассажирский автобус, сообщает Витебское областное управлении МЧС.


9 февраля в 18:00 спасателям поступило сообщение о возгорании автобуса в деревне Гора. 

– Прибывшие на место работники МЧС обнаружили открытое горение автобуса МАЗ 256, принадлежащего филиалу "Автотранспортное предприятие № 14 города Лепеля" ОАО "Витебскоблавтотранс". Как выяснилось позже, находясь на маршруте, водитель, мужчина 1956 года рождения, на остановке в деревне Гора вышел из автобуса, а когда вернулся на водительское место, уже случилось возгорание. Мужчина пытался зайти в салон автобуса, чтобы взять огнетушитель, но из-за сильного дыма это сделать было невозможно, – прокомментировали в облуправлении МЧС. 

Огнем был уничтожен моторный отсек, кабина и салон. Пассажиров в салоне не было, никто не пострадал. 
Проводится проверка, причина случившегося устанавливается. Предварительная версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание электропроводки автобуса

Фото Витебского областного управления МЧС
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