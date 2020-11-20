Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что предупреждал свидетелей по делу о ДТП об уголовной ответственности за лжесвидетельствование.
"Я им сказал, что если вы там не были, то вас привлекут к уголовной ответственности. Сейчас сделают биллинг мобильного телефона и установят, были они там или не были", – сказал Пашаев информационному агентству ТАСС.
Пашаев также заявил, что считает дело Ефремова политическим заказом, поэтому не удивлен возбуждением дела о лжесвидетельстве.
В свою очередь адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил, что возбуждение дела о лжесвидетельствовании было ожидаемо. "Свидетели, которых я нашел, помогли вывести на чистую воду этих трех людей (лжесвидетелей). Надеюсь, это будет еще одним примером, как нельзя играть с правосудием", – сказал Добровинский.
В пятницу МВД России сообщило о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству Эльмана Пашаева. Двое их них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП. По их словам, за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой парень, который стал им угрожать. Еще один свидетель, Теван Бадасян, заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный Бадасяну человек.
При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. 8 сентября суд приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.
Фото: архив ТАСС
Опубликовано:
166
Пашаев заявил, что предупреждал свидетелей по делу Ефремова об ответственности
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter