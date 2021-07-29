В Токио идут летние Олимпийские игры, на которых каждый день разыгрываются десятки медалей и проходят квалификационные раунды соревнований. Белорусы сегодня на Играх выступали в 6 видах спорта. В этом материале расскажем о парусном. Вот какие результаты показали наши соотечественники Татьяна Дроздовская и Никита Циркун.
Татьяна Дроздовская 29 июля поучаствовала в двух гонках класса «Лазер-радиал» – седьмой и восьмой. В них белоруска финишировала 17-й и 19-й.
Никита Циркун представлял нашу страну в трех гонках (10–12-й) в классе RS:X. В первом выступлении за сегодня наш соотечественник занял 23-е место, а потом улучшил свой результат, финишировав 20-м в 11-й и 12-й гонках.
Завтра любители парусного спорта смогут поболеть за Татьяну Дроздовскую, которая будет состязаться в 9-й и 10-й гонках класса «Лазер-радиал». Начало соревнований – в 6:05 по минскому времени.
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
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Парусный спорт: как белорусы выступили на Олимпиаде 29 июля
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