Сегодня на Олимпиаде состоялось третье выступление женщин в категории "Лазер-радиал" и четвертое у мужчин в категории RS:X. В них участвовали представители нашей страны – Татьяна Дроздовская и Никита Цыркун. Вот с какими результатами окончились состязания.
На фото: во время соревнований
"Лазер-радиал" (3-я гонка), женщины. Наша соотечественница финишировала 20-й. На первом месте – представительница Норвегии, на втором – итальянка. Третье место у спортсменки из Дании.
В категории RS:X на четвертом выступлении Никита Цыркун занял 17-е место. В тройке лидеров – Нидерланды, Великобритания и Польша.
К слову, в эти минуты белорусы продолжают состязаться в следующем раунде гонок (4 "Лазер-радиал" для Татьяны Дроздовской и 5 RS:X для Никиты Цыркуна). Последнему сегодня еще предстоит шестая гонка.
Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.
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Парусный спорт. Белорусы финишировали в первых гонках 26 июля
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