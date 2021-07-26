Парусный спорт. Белорусы финишировали в первых гонках 26 июля

На фото: во время соревнований

"Лазер-радиал" (3-я гонка), женщины. Наша соотечественница финишировала 20-й. На первом месте – представительница Норвегии, на втором – итальянка. Третье место у спортсменки из Дании.В категории RS:X на четвертом выступлении Никита Цыркун занял 17-е место. В тройке лидеров – Нидерланды, Великобритания и Польша.К слову, в эти минуты белорусы продолжают состязаться в следующем раунде гонок (4 "Лазер-радиал" для Татьяны Дроздовской и 5 RS:X для Никиты Цыркуна). Последнему сегодня еще предстоит шестая гонка.Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.