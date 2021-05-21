Партия первых 140-тонных БЕЛАЗов поступила на рынок Украины

– отметили в пресс-службе белорусского предприятия.Новая облегченная платформа, являющаяся одной из главных технических особенностей машин, легче классической на 4 т. Благодаря этому самосвалы могут перевозить 140 т горной массы.Кроме того, в арсенале транспорта – дизель мощностью 1500 л. с., электромеханическая трансмиссия переменно-постоянного тока. Самосвалы, поступившие в эксплуатацию, изготовлены в индивидуальной комплектации, которая включает в себя новую кабину с обогреваемыми зеркалами, сиденье повышенной комфортности, дополнительный отопитель кабины, систему кругового видеообзора и автоматическую систему пожаротушения.В июне текущего года "Метинвест" получит еще один 140-тонник. Всего до конца 2021 года БЕЛАЗ планирует поставить три машины в таком же исполнении.Фото с сайта предприятия