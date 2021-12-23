Парламентское собрание изменило структуру для обеспечения реализации 28 союзных программ

Парламентское собрание Союза Беларуси и России изменило структуру, чтобы обеспечить реализацию 28 союзных программ, которые были утверждены Высшим госсоветом Союзного государства 4 ноября. Такое решение принято сегодня в Москве на втором заседании 61-й сессии Парламентского собрания, передает корреспондент БЕЛТА.







Заместитель председателя Парламентского собрания, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам Андрей Савиных напомнил: на первом заседании сессии, прошедшем в Минске 2 декабря, была образована рабочая группа по совершенствованию структуры Парламентского собрания. "Рабочая группа выработала ряд предложений по совершенствованию структуры, – сказал он. – В первую очередь исходили из необходимости законодательного обеспечения исполнения Декрета Высшего госсовета Союзного государства от 4 декабря "Об основных направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", а также необходимости оперативного подключения союзных парламентариев к процессу реализации 28 утвержденных программ. Кроме того, учитывалась необходимость перераспределения нагрузки между комиссиями Парламентского собрания".



В результате решено увеличить количество комиссий Парламентского собрания с 8 до 12. Функции Комиссии по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам переданы трем новым комиссиям: по труду, социальной политике и здравоохранению; по культуре, науке и образованию; по молодежной политике, спорту и туризму. Комиссию по экономической политике разделили на две комиссии: по экономической политике, промышленности и торговле; по энергетике и транспорту. Дополнительно создана новая Комиссия Парламентского собрания по аграрным вопросам. Кроме того, уточнены названия остальных комиссий Парламентского собрания, между ними перераспределены сферы ведения.



Помимо этого заместители председателя Парламентского собрания наделены полномочиями по курированию комиссий согласно распределению обязанностей между ними.

