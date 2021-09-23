Пархомчик рассказал о том, почему нам стоит присмотреться к рынкам Африки и Азии

«Очень важно сейчас посмотреть на рынки Африки и Азии. Это новые рынки. И понятно, что спрос на продукцию сельхозмашиностроения, автомобилестроения будет очень высокий». Об этом министр промышленности Петр Пархомчик рассказал в эфире программы «Разговор у Президента», которая вышла сегодня на телеканале «Беларусь 1». Министр уточнил:

Фото БЕЛТА



— Сейчас туда уже устремилась Китайская Народная Республика — китайцы понимают, что эти страны будут развиваться, что экспортный потенциал этих стран очень высокий. И то, что мы сегодня имеем сборочные производства в Египте, что начались поставки в Судан, Анголу, ЮАР, Зимбабве, обсуждается сейчас крупная поставка тракторов в Нигерию – это говорит о том, что мы выбрали правильное направление. Очень интересна Азия. Опять же это Индия, Пакистан. Мы пытаемся зарекомендовать себя в КНР, для нас это тяжелый рынок: промышленность в Китае очень бурно развивается. Хорошо получается у наших коллег с продовольствием. Но опять же оно производится с помощью наших тракторов, комбайнов. Мы наметили себе цели и задачи — это будут карьерные самосвалы, это трактор, который мы сейчас создаем совместно с нашими китайскими партнерами. Мощный трактор 5-6-го класса — 350-400 лошадиных сил. Он будет с электромеханической трансмиссией. И мы такой трактор уже катаем, к нему интерес у Китайской Народной Республики есть.

demeshko@sb.by