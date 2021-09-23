Пархомчик о локализации белорусской техники: доводить ее значение до 100% не нужно

Такое мнение министр промышленности Петр Пархомчик озвучил в эфире телеканала «Беларусь 1», комментируя сегодняшний доклад и темы, которые обсуждались у Президента. В частности, министр отметил, что уровень локализации белорусской сельхозтехники сегодня довольно высокий:

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- По тракторам - в пределах 75 процентов. Это очень высокий уровень локализации. Конечно, не на всех тракторах, есть модели, в которых часть - зарубежные комплектующие. Но задача поставлена, чтобы этот уровень сохранить. Очень яркий пример – по комбайнам: когда-то доля (белорусской составляющей – прим. Ред) составляла 20-30 процентов. Сегодня мы говорим о том, что комбайн состоит из наших комплектующих.

В то же время Петр Пархомчик выразил такое мнение:

- Я думаю, что не нужно пытаться доходить до 100 процентов локализации, это невозможно. Все-таки честная международная кооперация – это плюс, это возможность увидеть отдельные элементы, отдельные комплектующие более высокого уровня. Есть точка безопасности для каждого производителя, это главное. Не надо никогда стремиться производить 100 процентов всех комплектующих… Должен быть экономических разум при принятии таких решений.

При этом министр подчеркнул: очень важно производить внутри страны основные элементы и узлы.