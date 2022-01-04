Пархамович рассказал об условиях строительства жилья в регионах и городах-спутниках

В эфире телеканала «Беларусь 1» министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович рассказал, что для строительства жилья в регионах разработано достаточное количество нормативных правовых актов. Есть отдельные нормативные правовые акты, касающиеся строительства жилья в городах-спутниках.
– Не так давно, в прошлом году, был принят соответствующий указ, в котором регламентировано предоставление внеочередного права для нуждающихся в улучшении жилищных условий в случае, если они захотят построить жилье, скажем так, на один уровень ниже, – заявил Руслан Пархамович.
Министр архитектуры и строительства рассказал, что, если человек из областного центра соберется строить жилье в райцентре, он приобретет внеочередное право на строительство. То есть ему не придется год-два ждать своей очереди и в течение нескольких месяцев он сможет начать строительство своего собственного жилья. То же самое касается Минска, за исключением Минского района.
– Для строительства жилья в регионах и городах-спутниках сегодня созданы все условия. Достаточно прийти и за несколько дней стать обладателем как минимум долевого строительства. Это уже хорошо, ведь в ближайшее время человек получает жилье. Поэтому нужно только действовать, – отметил Руслан Пархамович.
Анастасия Целюк.
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