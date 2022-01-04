Пархамович: мы планируем резко нарастить объемы строительства арендного жилья

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства, рассказал журналистам об итогах встречи с Президентом. Так, среди прочего, Пархамович рассказал, что в стране планируется резко нарастить объемы строительства арендного жилья:
– Далеко не все сегодня могут позволить себе приобретение жилья в собственность. Не у всех доходы позволяют оплатить ту разницу, которая формируется между кредитом и реальной ценой квартиры. А жить нужно всем. Нужно построить арендное жилье, заселить туда человека, а он в соответствии с доходами будет принимать решение – или продолжать арендовать эту квартиру, либо через некоторое время ее выкупать. Для этого необходимо будет скорректировать действующее законодательство в части выкупа арендного жилья.
Также, по словам министра, в прошлом году в стране было построено 120 тысяч квадратных метров арендного жилья (при общем объеме построенного жилья в стране около 4 млн квадратных метров) :
– Эта цифра, на взгляд министерства, крайне мала. Ее нужно увеличивать не на проценты, а в разы. Поэтому мы планируем выйти по итогам пятилетки на примерно 600 тысяч квадратных метров в год. Это касается в целом страны. Арендное жилье одинаково востребовано и в Минске, и в областных, и в районных центрах.