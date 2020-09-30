55-летняя Анна обнаружила в подвале унаследованной квартиры чемодан, в котором было больше 500 тысяч евро, пишет РИА Новости.
В августе парижанка собиралась продать квартиру, доставшуюся ей от матери, и поручила это дело риелторам. Но оказалось, что к помещению примыкает подвал, который занимал другой человек, хотя прав на это не имел. При этом, как уточняет Parisien, подвал оказался закрытым на цепь. Анна ждала «неделикатного постояльца» месяц, а после ее терпение лопнуло – женщина вызвала слесаря, чтобы открыть дверь.
Когда в подвале обнаружился чемодан с деньгами (сумма перевалила за 500 тысяч евро), парижанка вызвала правоохранителей. Наследнице тайный клад вряд ли оставят – полиция уже передала его сотрудникам, которые специализируются на преступлениях по отмыванию денег. Те попытаются установить владельца чемодана.
Фото: pixabay.com
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Парижанка нашла в своей квартире 500 тысяч евро
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