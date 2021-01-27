Парикмахер указал на главные ошибки при мытье головы

По словам специалиста, многие люди чаще всего сильно втирают шампунь в кожу головы, а такой способ вредит кутикуле волос. Если не контролировать силу втирания, то рано или поздно эти манипуляции приведут к выпадению или спутыванию локонов.Также Мондо рассказал, что люди зачастую скрабируют голову ногтями, ошибочно полагая, что таким образом грязь и пыль вымываются эффективнее всего. Однако так делать не стоит. Парикмахер порекомендовал наносить очищающее средство не круговыми движениями, а из стороны в сторону – такие действия наиболее щадящие.Кроме того, эксперт объяснил, что независимо от длины волос необходимо использовать количество шампуня размером с две монеты. Средство нужно наносить строго на корни, а пену распределить по всей длине шевелюры.Также Мондо предупредил о температуре воды: ни в коем случае нельзя мыть волосы холодной или горячей – вода должна быть теплой.