Секрет кроется в правильной сушке волос. И речь не о профессиональных укладках – добиться пышной прически с легкостью можно в домашних условиях, даже если под рукой только фен. Как это сделать, sb.by рассказала парикмахер Ольга Кацубо.
Эффект объемных волос создается благодаря их приподнятым корням. Как привести их в такое состояние?
– Сушить волосы в идеале нужно под наклоном в 90 градусов. Воздух направляйте снизу вверх, – посоветовала эксперт. – При этом пряди нужно «вытягивать» расческой или просто пальцами.
Что значит «вытягивать»? Все очень просто: натяните прядь волос и направьте на нее поток воздуха, плавно переходящий от корней к кончикам.
Ольга Кацубо добавила, что в домашних условиях для пышной укладки совсем не обязательно проводить процедуру «вытяжки» со всей копной волос. Достаточно будет придать объем ключевым прядям: нескольким спереди, на макушке и затылке.
– В конце сушки смените горячий воздух на холодный. Благодаря этому чешуйки на волосах закроются, и те не будут пушиться. Кстати, это еще и придаст прическе блеск, – подытожила специалист.
Фото: pixabay.com
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Парикмахер назвала простой способ придать объем прическе
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