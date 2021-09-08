Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Парикмахер назвал самые модные стрижки весны 2022 года

Парикмахер назвал самые модные стрижки весны 2022 года

Парикмахер из Австралии Со Джей Эдвардс рассказал, какие стрижки и окрашивания станут трендовыми в 2022 году. Об этом сообщает Lenta.ru.

Фото: pixabay.com

По словам мастера, в весеннем сезоне одной из самых актуальных станет стрижка блант-боб – короткие волосы с прямой линией среза. 

–Такая прическа придет на смену многослойным стрижкам и подойдет практически любой форме лица, – отмечает парикмахер. 

Специалист также рассказал, что вновь популярной станет укладка в стиле 1990-х годов, для которой необходимо выпрямлять волосы на брашинг:

– Она является хорошей альтернативой пляжным волнам, которые были популярны последние несколько сезонов.

Что касается челки, то Эдвардс уверен, что в тренде будут прямая, так называемая рваная челка, а также челка-шторка, которая обрамляет лицо с двух сторон.

Среди модных окрашиваний в 2022 году пользоваться популярностью будут те, которые не требуют особого ухода, к примеру цвет «бронд» (шоколадный оттенок волос, который разбавляют светлыми прядями. – Прим. ред.). 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы