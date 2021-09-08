Парикмахер назвал самые модные стрижки весны 2022 года

Парикмахер из Австралии Со Джей Эдвардс рассказал, какие стрижки и окрашивания станут трендовыми в 2022 году. Об этом сообщает Lenta.ru.
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По словам мастера, в весеннем сезоне одной из самых актуальных станет стрижка блант-боб – короткие волосы с прямой линией среза.
–Такая прическа придет на смену многослойным стрижкам и подойдет практически любой форме лица, – отмечает парикмахер.
Специалист также рассказал, что вновь популярной станет укладка в стиле 1990-х годов, для которой необходимо выпрямлять волосы на брашинг:
– Она является хорошей альтернативой пляжным волнам, которые были популярны последние несколько сезонов.
Что касается челки, то Эдвардс уверен, что в тренде будут прямая, так называемая рваная челка, а также челка-шторка, которая обрамляет лицо с двух сторон.
Среди модных окрашиваний в 2022 году пользоваться популярностью будут те, которые не требуют особого ухода, к примеру цвет «бронд» (шоколадный оттенок волос, который разбавляют светлыми прядями. – Прим. ред.).