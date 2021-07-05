1 июля 18-летний юноша был травмирован на железной дороге. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
– 1 июля около 17:20 на станции Озерище маневровым локомотивом травмирован 18-летний парень. Пострадавший переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. Парень был в наушниках, не заметил приближающийся поезд, оказался на рельсах и был травмирован, – пояснили в столичной милиции.
С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован. Сейчас устанавливаются подробности и обстоятельства случившегося.
Фото: pixabay.com
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Парень в наушниках попал под поезд в Минске
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