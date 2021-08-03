Парахонько завершил выступление в квалификационных соревнованиях по бегу на 110 м с барьерами на Олимпиаде

В Токио продолжаются Олимпийские игры. Сегодня состоялись квалификационные забеги на 110 м с барьерами среди мужчин, где отбирались полуфиналисты олимпийского турнира. Беларусь представлял Виталий Парахонько.
В своем забеге наш соотечественник финишировал пятым, преодолев дистанцию за 13,61 секунды. Этот результат не позволил легкоатлету пробиться в полуфинал, хотя отметим, что он был близок.
Лучший результат в квалификации продемонстрировал американец Грант Холлоуэй, победивший в своем забеге с результатом 13,02 секунды. Для сравнения: олимпийский рекорд – 12,91 секунды, а мировой – 12,80 секунды.
Финал состязаний по данной дисциплине на Олимпиаде состоится 5 августа.
Игры в Токио завершатся 8 августа. О главных событиях на Олимпиаде за вчерашний день читайте в нашем обзоре.