Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.97
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Парахонько завершил выступление в квалификационных соревнованиях по бегу на 110 м с барьерами на Олимпиаде

Парахонько завершил выступление в квалификационных соревнованиях по бегу на 110 м с барьерами на Олимпиаде

В Токио продолжаются Олимпийские игры. Сегодня состоялись квалификационные забеги на 110 м с барьерами среди мужчин, где отбирались полуфиналисты олимпийского турнира. Беларусь представлял Виталий Парахонько.


В своем забеге наш соотечественник финишировал пятым, преодолев дистанцию за 13,61 секунды. Этот результат не позволил легкоатлету пробиться в полуфинал, хотя отметим, что он был близок. 

Лучший результат в квалификации продемонстрировал американец Грант Холлоуэй, победивший в своем забеге с результатом 13,02 секунды. Для сравнения: олимпийский рекорд – 12,91 секунды, а мировой – 12,80 секунды.

Финал состязаний по данной дисциплине на Олимпиаде состоится 5 августа.

Игры в Токио завершатся 8 августа. О главных событиях на Олимпиаде за вчерашний день читайте в нашем обзоре.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы