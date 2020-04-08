Парагвайский суд отправил футболиста Роналдиньо под домашний арест

Парагвайский суд изменил меру пресечения экс-футболисту сборной Бразилии Роналдиньо с содержания под стражей на домашний арест, сообщает издание "А-бэ-се колор".





Рональдиньо и его старший брат и агент Роберто де Ассис выпущены под залог в 1,6 млн долларов, они будут находиться в гостинице в центре парагвайской столицы Асуньсьона под наблюдением полиции.

Роналдиньо с братом были задержаны в начале марта, у них были поддельные паспорта.

В Бразилии ранее Роналдиньо был лишен загранпаспорта за неуплату налогов. Футболисту также был выписан штраф на сумму более чем в 2,2 млн долларов за нарушение природоохранного законодательства, поводом послужило строительство пирса на берегу озера, где расположен дом футбольной звезды.

Рональдиньо выступал за бразильские клубы «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан», мексиканский «Керетаро». В составе сборной Бразилии стал чемпионом мира 2002 года и бронзовым призером Олимпиады-2008. Признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах, а также лучшим футболистом Европы 2005 (обладатель «Золотого мяча»).

Фото: instagram.com/ronaldinho/





