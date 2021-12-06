Папа Римский призвал Европу не закрывать глаза на проблему беженцев

Отношение к беженцам стало главной темой апостольского визита Папы Римского Франциска в Грецию. Понтифик посетил центр размещения на острове Лесбос, где встретился с просителями убежища, сообщает Euronews.
Папа Римский в своем выступлении раскритиковал миграционную политику европейских стран:
– Надо преодолеть паралич страха, убивающее безразличие, циничное пренебрежение, которое приговаривает к смерти тех, кто находится на задворках... Давайте перестанем игнорировать происходящее, не будем постоянно перекладывать ответственность на других, закрывать глаза на проблему миграции, как будто она никого не волнует, будто это пустое бремя, которое должен взять на себя кто-то другой.
Предстоятель Римской католической церкви пообещал забрать с собой группу беженцев в Рим – в знак поддержки.
Ранее Франциск уже посещал центр размещения на Лесбосе.
Согласно официальным данным, в центре размещения беженцев сейчас проживают около 2 тысяч человек.