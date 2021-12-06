Папа Римский призвал Европу не закрывать глаза на проблему беженцев

Папа Римский в своем выступлении раскритиковал миграционную политику европейских стран:Предстоятель Римской католической церкви пообещал забрать с собой группу беженцев в Рим – в знак поддержки.Ранее Франциск уже посещал центр размещения на Лесбосе.Согласно официальным данным, в центре размещения беженцев сейчас проживают около 2 тысяч человек.