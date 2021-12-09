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Pantone объявил главный цвет 2022 года

Специалисты американского Института цвета Pantone (Pantone Color Institute) назвали главный цвет 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации. 


Главным оттенком следующего года стал синий с добавлением фиолетово-красного подтона Pantone 17-3938 Very Peri. 

Исполнительный директор института Леатрис Эйсман рассказала, что сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком цвет демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность. 

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Фото и видео: pantone.com
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