Pandora отказалась от использования натуральных алмазов

Популярный производитель ювелирных изделий Pandora объявил о прекращении использования натуральных добываемых алмазов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
Теперь будут использоваться камни, специально выращенные в лаборатории. Первое такое производство планируется запустить в Великобритании. Этот шаг, как отметил в интервью Би-би-си генеральный директор Pandora Александр Лачик, является частью инициативы по обеспечению устойчивости деятельности компании.
При этом, как сообщают в корпорации, обеспокоенность общественности о состоянии окружающей среды и методах работы в горнодобывающей промышленности привела к растущему спросу на альтернативные способы добычи алмазов.
– Мы можем создавать изделия такого же качества, как с использованием природных алмазов, но по значительно более низкой цене, – объяснил он.
Ожидается, что первая коллекция украшений Pandora с использованием искусственных алмазов поступит в продажу в Великобритании. Стоимость изделий – от £ 250 ($ 350).
– Я верю, что натуральные алмазы и их выращенные в лаборатории аналоги могут прекрасно сосуществовать. Сейчас есть спрос как на природные, так и на искусственные камни, – заметила ведущий специалист консалтинговой компании Bain & Company Оля Линде.
Лучший дизайн и более низкие цены, по ее словам, являются главными причинами, по которым клиенты выбирают лабораторные бриллианты, а не их природные аналоги.
Би-би-си отмечает, что основная проблема изготовленных в лаборатории алмазов в том, что для их производства требуется немало энергии. В настоящее время более половины всех искусственно выращенных камней поступает из Китая. Согласно отчету Антверпенского всемирного алмазного центра и консалтинговой компании Bain & Company производство добываемых алмазов упало с 152 млн карат в 2017 году до 111 млн в 2020-м. Самое большое сокращение добычи алмазов наблюдается в России, Канаде, Ботсване и Австралии.
Фото: pixabay.com
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Pandora отказалась от использования натуральных алмазов
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