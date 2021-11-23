Панасюк: Европа через кризис с беженцами продемонстрировала яркое проявление антидемократического принципа

Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Василий Панасюк в эфире телеканала ОНТ.
– Европа через кризис с беженцами продемонстрировала нам яркое проявление антидемократического принципа, попрание международных прав. Это налицо проявление цинизма, антигуманизма по отношению к мирным людям. Уму непостижимо, когда на границе против невооруженных беженцев выстраивается серьезная дислокация вооруженных сил, – считает политик.
Василий Панасюк подчеркнул, что для разрешения кризиса беженцев необходим конструктивный диалог.
– Как бы Европа ни кичилась в признании или непризнании чего-либо, но Беларусь – выстроенное правовое государство со своими законами и правилами, и эти правила беженцы на территории нашей страны соблюдают, – резюмировал Василий Панасюк.