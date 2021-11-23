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Панасюк: Европа через кризис с беженцами продемонстрировала яркое проявление антидемократического принципа

Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Василий Панасюк в эфире телеканала ОНТ

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– Европа через кризис с беженцами продемонстрировала нам яркое проявление антидемократического принципа, попрание международных прав. Это налицо проявление цинизма, антигуманизма по отношению к мирным людям. Уму непостижимо, когда на границе против невооруженных беженцев выстраивается серьезная дислокация вооруженных сил, – считает политик. 
 
Василий Панасюк подчеркнул, что для разрешения кризиса беженцев необходим конструктивный диалог.

– Как бы Европа ни кичилась в признании или непризнании чего-либо, но Беларусь – выстроенное правовое государство со своими законами и правилами, и эти правила беженцы на территории нашей страны соблюдают, – резюмировал Василий Панасюк. 
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