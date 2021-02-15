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Память воинов-афганцев почти в Бресте

В брестском парке воинов-интернационалистов состоялся митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. В торжественно-траурной церемонии приняли участие ветераны-афганцы, представители Брестского горисполкома, Вооруженных Сил, предприятий, организаций, общественных объединений и школ.


Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук, обращаясь ко всем собравшимся, отметил:

- Сегодня мы вспоминаем ребят, которые отдали свои жизни в той войне, а также благодарим тех, кто сегодня с нами. Священный долг белорусов - помнить о воинах-афганцах, которые с достоинством прошли тяжелое испытание и по праву заслужили безграничное уважение. Также очень важно не забывать о событиях, которые были чуть более трех десятилетий назад. Ведь следующая война начинается тогда, когда забывается прежняя. Сегодня наше с вами общее дело, чтобы Беларусь оставалась такой мирной и процветающей. Уже в этом году в нашем славном городе будет открыта стелла с именами погибших воинов-интернационалистов, похороненных на брестской земле. Вечная память им! Крепкого здоровья и долгих лет, вам, ветераны-афганцы.


Стоит отметить, что Александр Рогачук также проходил службу в Афганистане, был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Под звуки торжественной мелодии духового военного оркестра прошла церемония возложения к памятному знаку венков и корзин с цветами. После чего, в память обо всех погибших в афганской войне, была объявлена минута молчания.


К слову, брестские школьники во время митинга-реквиема стояли с портретами 28 погибших жителей города над Бугом. Всего же сегодня в областном центре проживает 1360 воинов-интернационалистов. 











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Фото: Павел БОГУШ
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