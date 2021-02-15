Память воинов-афганцев почти в Бресте

, обращаясь ко всем собравшимся, отметил:Стоит отметить, что Александр Рогачук также проходил службу в Афганистане, был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».Под звуки торжественной мелодии духового военного оркестра прошла церемония возложения к памятному знаку венков и корзин с цветами. После чего, в память обо всех погибших в афганской войне, была объявлена минута молчания.К слову, брестские школьники во время митинга-реквиема стояли с портретами 28 погибших жителей города над Бугом. Всего же сегодня в областном центре проживает 1360 воинов-интернационалистов.