Паломникам в этом году запретят прикасаться к Каабе во время хаджа

Власти Саудовской Аравии в связи с пандемией коронавируса запретят паломникам во время хаджа прикасаться к главной мусульманской святыне – Каабе, сообщает "Аш-Шарк аль-Аусат".





Во время хаджа паломники семь раз обходят Каабу, при этом они стремятся прикоснуться к святыне. Чтобы предотвратить контакт с Каабой, власти установят ограждение.









Также из-за пандемии будет ограничиваться количество паломников. Во время каждого из ритуалов будет присутствовать не более 50 человек, которые должны будут носить медицинские маски и соблюдать дистанцию, передает РИА Новости. В палаточном городке в районе холма Арарата будет соблюдаться расстояние не менее чем в 1,5 метра между шатрами.

Хадж – это паломничество к святым местам ислама в Мекке и Медине, в этом году он пройдет без участия паломников из-за рубежа с 28 июля по 2 августа. В нынешнем хадже примут участие около 10 тыс. человек, тогда как обычно число паломников достигает 2 млн.





Саудовская Аравия лидирует среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом - более 217 тысяч случаев заражения и 2017 летальных исходов.