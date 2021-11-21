Палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за стрельбу в Иерусалиме

Контролирующее сектор Газа радикальное палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за вооруженное нападение в Иерусалиме 21 ноября, пишет ТАСС.
«Наш сын, герой-мученик шейх Фади Махмуд Абу Шхайдам, лидер движения в лагере Шуафат, проводивший операцию в Баб ас-Силсила (одни из ворот мечети Аль-Акса в стенах Старого города Иерусалима - прим. ТАСС), скончался сегодня утром от полученных ран. Послание этой героической операции содержит предупреждение нашему злостному врагу и его правительству о необходимости прекратить нападения на нашу землю и наши святыни», - цитирует заявление радикалов палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.
В движении подчеркнули, что сопротивление израильским властям будет продолжаться.
Напомним, утром 21 ноября в Старом городе Иерусалима открыли стрельбу – один израильтянин был убит, еще трое получили ранения различной степени тяжести. В полиции сообщили, что нападавший был нейтрализован.