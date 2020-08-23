Палаточный лагерь-форум «Прибужье 2020» работает на Брестчине

В этом году сюда съехались около трехсот юношей и девушек из разных регионов области. Для них организовали мастер-классы, тренинги, спортивные и культурные мероприятия.Традиционно проходит «Открытый диалог» - площадка, где представители разных профессий делятся впечатлениями, креативными идеями и обсуждают планы на будущее. Сегодня поучаствовать в таком форуме приехали депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Наталья Голуб, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк.Среди самых актуальных обсуждаемых тем – строительство жилья для молодых специалистов, трудоустройство, возможность дополнительного заработка. Брестчанин Александр Чириченко, который трудится инженером в РУП «Брестоблтелеком», считает, что диалог получился интересным и полезным:Учитель немецкого языка Видиборской средней школы Столинского района Екатерина Хомич заверила, что обязательно пообщается на актуальные темы, затронутые на «Прибужье 2020» с коллегами по работе: