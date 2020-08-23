Палаточный лагерь-форум «Прибужье 2020» работает на Брестчине

Недалеко от городского поселка Телеханы Ивацевичского района, близ озера Вульковское, в эти дни самых активных и креативных молодых людей Брестчины собрал палаточный лагерь-форум «Прибужье-2020». Он проходит уже в четвертый раз, и участников с каждым сезоном собирает все больше.
В этом году сюда съехались около трехсот юношей и девушек из разных регионов области. Для них организовали мастер-классы, тренинги, спортивные и культурные мероприятия.Традиционно проходит «Открытый диалог» - площадка, где представители разных профессий делятся впечатлениями, креативными идеями и обсуждают планы на будущее. Сегодня поучаствовать в таком форуме приехали депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Наталья Голуб, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк.
-Конечно же, молодежь волнует ситуация в стране, - отметил лидер областной организации БРСМ. - На форуме каждому представилась возможность высказаться. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи обеспокоены тем, что будет завтра. Мы уверены, что жизнь вернется в привычное, спокойное русло.
Среди самых актуальных обсуждаемых тем – строительство жилья для молодых специалистов, трудоустройство, возможность дополнительного заработка. Брестчанин Александр Чириченко, который трудится инженером в РУП «Брестоблтелеком», считает, что диалог получился интересным и полезным:
- Каждый из нас имел возможность высказаться. Мы конструктивно поговорили о том, как сегодня можем выразить свою позицию. Один из способов – вот такие встречи. Уверен, что нас услышат.
Учитель немецкого языка Видиборской средней школы Столинского района Екатерина Хомич заверила, что обязательно пообщается на актуальные темы, затронутые на «Прибужье 2020» с коллегами по работе:
- Скоро новый учебный год. И я считаю, что каждый молодой человек может сделать что-то важное для своей школы, своего дома, деревни и, конечно же, для страны. На форуме встретила ребят, которые думают точно так же. Вместе мы – сила!
Опубликовано:
939
Палаточный лагерь-форум «Прибужье 2020» работает на Брестчине
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter