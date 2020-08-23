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Палаточный лагерь-форум «Прибужье 2020» работает на Брестчине

Недалеко от городского поселка Телеханы Ивацевичского района, близ озера Вульковское, в эти дни самых активных и креативных молодых людей Брестчины   собрал   палаточный   лагерь-форум   «Прибужье-2020».   Он проходит   уже   в   четвертый   раз,   и   участников   с   каждым   сезоном собирает   все   больше. 


  В   этом   году   сюда   съехались   около   трехсот юношей и девушек из разных регионов области. Для них организовали мастер-классы,   тренинги,   спортивные   и   культурные   мероприятия.Традиционно      проходит   «Открытый   диалог»   -   площадка,   где представители   разных   профессий   делятся   впечатлениями, креативными   идеями   и   обсуждают   планы   на   будущее.   Сегодня поучаствовать   в   таком   форуме   приехали   депутат   Палаты представителей   Национального   собрания   Беларуси   Наталья   Голуб, первый   секретарь     Брестского   областного   комитета   БРСМ   Юрий Сегенюк.

-Конечно же, молодежь волнует ситуация в стране, - отметил лидер областной   организации   БРСМ.   -   На   форуме   каждому   представилась возможность  высказаться. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи обеспокоены тем, что будет завтра. Мы уверены, что жизнь вернется в привычное, спокойное русло.


Среди самых актуальных обсуждаемых тем – строительство жилья для молодых       специалистов,       трудоустройство,       возможность дополнительного   заработка.   Брестчанин   Александр   Чириченко, который трудится инженером в РУП «Брестоблтелеком», считает, что диалог получился интересным и полезным:

- Каждый из нас имел возможность высказаться. Мы конструктивно поговорили о том, как сегодня можем выразить свою позицию. Один из способов – вот такие встречи. Уверен, что нас услышат.

Учитель   немецкого   языка   Видиборской   средней   школы   Столинского района   Екатерина   Хомич   заверила,   что   обязательно   пообщается   на актуальные   темы,  затронутые   на   «Прибужье   2020»   с   коллегами  по работе:

 - Скоро новый учебный год. И я считаю, что каждый молодой человек может сделать что-то важное для своей школы, своего дома, деревни и,   конечно   же,   для   страны.   На   форуме   встретила   ребят,   которые думают точно так же. Вместе мы – сила! 
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