Российская интернет-платформа Ozon зарегистрировала в Беларуси операционную компанию для управления витриной в белорусских рублях для местных покупателей, а также развития логистической инфраструктуры. Сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании Ozon.
– Ozon объявляет о регистрации юридического лица ООО "Озон Рокет Бел", операционной компании в Республике Беларусь. Новая структура внедряется для масштабирования бизнеса на территории республики, а также с целью расширения логистической инфраструктуры. В 2021 году Ozon планирует открыть в Беларуси сортировочный центр для более быстрой обработки и доставки посылок, – сказано в сообщении компании.
Беларусь станет первой страной, кроме России, в которой Ozon организует собственную логистическую инфраструктуру. Планируется уменьшить время доставки товара, до этого срок составлял 5–7 дней.
Площадка запустила витрину в белорусских рублях. Для развития местного предпринимательства в этом году планируется создать специальную витрину с товарами белорусских производителей. Будет возможность доставки их и покупателям из России.
Фото: Ozon
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Ozon зарегистрировал компанию в Беларуси
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