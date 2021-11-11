Овощехранилище горело в Столинском районе

В Столинском районе случился пожар на овощехранилище, которое принадлежит одному из местных крестьянско-фермерских хозяйств. Подробности инцидента сообщает БЕЛТА.
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– Информация о возгорании в деревне Плотница поступила 10 ноября в 17:25. К моменту прибытия спасателей из-под кровли здания размером 20х80 м шел дым, внутри было горение. В помещении людей не было, – пояснили в Брестском областном управлении МЧС.
Огонь повредил овощехранилище 2020 года постройки и имеющуюся там продукцию. Никто не пострадал.
Устанавливается причина случившегося.