Овациями приветствовал зал гала-концерт мастеров Беларуси на «Славянском базаре»

Радостный тон всему мероприятию в этот вечер задал Президентский оркестр под управлением Виталия Кульбакова.Зал Летнего амфитеатра с радостью приветствовал лучших представителей творческого цеха. Анатолий Ярмоленко, ансамбли «Сябры», «Песняры», «Верасы», «Хорошки», «Сябрынка», «Свята», «Чаровницы», арт-группа «Белорусы», Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Виктория Олешко… Волны аплодисментов неслись навстречу и долго провожали каждого артиста и коллектив. Морем неисчерпаемой харизмы и динамичными ритмами зажег артист улыбки на лицах зрителей Александр Солодуха. Аудитория же в ответ отпустила своего любимца, лишь искупав в овациях.Без сомнений, гала-концерт мастеров Беларуси на юбилейном Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» стал шикарной коллаборацией музыки, артистизма, живописи и красоты, с ходу покорившей сердца зрителей.