Отзывная кампания затронет 3 млн автомобилей Ford из-за возможных дефектов подушек безопасности

Подобная проблема существует и у японского концерна Mazda. Этой компании также придется отозвать свои автомобили, правда, в меньшем количестве – всего 5,8 тыс. транспортных средств. NHTSA уже отклонило прошения обоих производителей об отмене решения.В ноябре прошлого года автоконцерн General Motors уже отправлял на ремонт 5,9 млн автомобилей из-за возможной неисправности в работе подушек безопасности, произведенных японской компанией Takata.