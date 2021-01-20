Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA) призвало компанию Ford Motor отозвать 3 млн авто, так как в транспортных средствах возможны дефекты подушек безопасности Takata. Об этом сообщает Reuters.
Подобная проблема существует и у японского концерна Mazda. Этой компании также придется отозвать свои автомобили, правда, в меньшем количестве – всего 5,8 тыс. транспортных средств. NHTSA уже отклонило прошения обоих производителей об отмене решения.
В ноябре прошлого года автоконцерн General Motors уже отправлял на ремонт 5,9 млн автомобилей из-за возможной неисправности в работе подушек безопасности, произведенных японской компанией Takata.
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Отзывная кампания затронет 3 млн автомобилей Ford из-за возможных дефектов подушек безопасности
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Фото: РЕЙТЕР