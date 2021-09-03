Отток населения и кадров, День народного единства, партийное строительство: Дзермант рассказал, какие темы волновали белорусов в ходе форумов "Беларусь адзіная"

– поделился итогами форума он.Дзермант подчеркнул, что во время форума очень подробно обсуждался День народного единства. По его словам, в Гродненском регионе касаемо праздника сформировалась отличная от других областей точка зрения.пояснил аналитик.Он также добавил, что политизация в Витебской области ощущалась больше, чем в таких городах, как Гомель и Молодечно.– отметил гость "Будней".