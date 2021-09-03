Отток населения и кадров, День народного единства, партийное строительство: Дзермант рассказал, какие темы волновали белорусов в ходе форумов "Беларусь адзіная"

Прошедшие в стране региональные форумы "Беларусь адзіная" обсудили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на "Альфа Радио" с политологом Алексеем Дзермантом.
– Мы встречаемся с политическим активом, с людьми, занимающими прогосударственную позицию, с идеологами и представителями СМИ. По настроению и вопросам Гродно отличался от других белорусских городов. Люди меньше спрашивали о политике и идеологии, больше о каких-то социальных проблемах. Дважды прозвучала тема оттока населения и кадров из Гродно в Минск и Польшу. Видно, что для Гродненского региона это серьезная боль. Хотя там есть и вузы, и серьезные предприятия, – например, «Гродно Азот». Стоял вопрос, как сохранить людей на своей земле, какие меры необходимо принять. Впервые прозвучала претензия к Минску со стороны гродненцев в том, что столица забирает все ресурсы и что региону остается мало. Люди уезжают в поисках более высоких зарплат. Сформировался вопрос и к молодежи, которая грезит Минском, одержима переездом в город, где развлечения и какие-то блага. Звучали также вопросы по демографии и миграции, – поделился итогами форума он.
Дзермант подчеркнул, что во время форума очень подробно обсуждался День народного единства. По его словам, в Гродненском регионе касаемо праздника сформировалась отличная от других областей точка зрения.
– Там довольно сложная этническая структура. И наверное, историческая память разная, но мы все равно об этом дне говорим. И я вижу, что большинство наших тезисов находят поддержку. Я ожидал большего, потому что Брест по-другому реагировал. Хотя это два пограничных города [Брест и Гродно]. Но для Бреста эта приграничность и отстаивание своих границ – это часть идентичности. Для них 17 сентября совершенно неискусственный праздник, они это чувствуют, – пояснил аналитик.
Он также добавил, что политизация в Витебской области ощущалась больше, чем в таких городах, как Гомель и Молодечно.
– Люди меньше спрашивали про экономику, им было достаточно сказать, что будут санкции и будет непросто, но мы выстоим. Жители все понимают и к этому готовы. О партийной жизни на Витебщине вообще никто не спрашивал. Хотя были представители и коммунистической, и либерально-демократической партий. В Гомеле и Минской области этим интересовались. То есть говорили о возможном превращении «Белой Руси» в партию и в целом об активизации этой жизни. Часть актива это волнует. У Гродно свои проблемы. Для этого форумы и проводятся, чтобы узнавать специфику региона, – отметил гость "Будней".