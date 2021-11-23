Отреставрированные часы Биг-Бена откроют на Новый год

– заявил руководитель проекта по реставрации Ник Стердж.Несколько лет сотни мастеров обновляли каменную кладку, заменяли металлические конструкции, перекрасили и покрыли башню позолотой в рамках крупнейшей реставрации с момента постройки одного из символов британской столицы в 1859 году.Реставрация подразумевает замену всех стеклянных панелей на циферблате. Стрелки, цифры и другие детали перекрасили в ярко-синий цвет. Снятие строительных лесов стало, по словам Стерджа, важнейшей вехой в реализации проекта стоимостью 79,7 млн фунтов стерлингов (107 млн долларов).Строительство башни Елизаветы высотой 96 м по проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина было завершено в 1859 году. Она является памятником викторианской эпохи и включена в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. До 2012 года она называлась часовой башней Вестминстерского дворца. В честь 60-летия правления королевы Елизаветы II ее назвали именем монарха.