Отравление парами краски стало причиной смерти жителя Гродно

Мужчину 1994 года рождения обнаружили мертвым в гараже. Чтобы установить причину смерти, была назначена судебная медицинская экспертиза в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.

Согласно выводам судебного эксперта, причиной смерти стало острое ингаляционное отравление толуолом. Он являлся компонентом растворителя используемой краски. Причем обнаруженная его концентрация в крови умершего почти в десять раз превышала токсическую. В судебно-медицинской практике такие случаи – редкость.

– Пары толуола в высоких концентрациях оказывают наркотическое воздействие на человека, обладают угнетающим влиянием на центральную нервную систему, – пояснила заместитель начальника управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления ГКСЭ по Гродненской области Светлана Мизенкова.

Собеседница обращает внимание на то, что в состав лакокрасочной продукции входит большое количество токсических веществ, в том числе летучие органические растворители, которые способны нанести вред организму человека. Показатель токсичности зависит от типа используемой краски.

– В большинстве случаев к трагедии приводят невнимательность человека и несоблюдение техники безопасности, – акцентирует внимание Светлана Мизенкова.

– В помещении, где ведутся покрасочные работы, должен быть обеспечен нормальный воздухообмен. Обязательным является использование респираторов с фильтрующими элементами, – добавила официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич. – Одежда, в которой выполнялась отделка, также может служить источником интоксикации и раздражений на коже, поэтому ее необходимо регулярно стирать и полоскать в чистой воде. Не стоит забывать о правилах пожарной безопасности, потому что многие краски и растворители горят очень хорошо, образуя большой объем ядовитого дыма.













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