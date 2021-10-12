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  2. Отравление парами краски стало причиной смерти жителя Гродно

Отравление парами краски стало причиной смерти жителя Гродно

Мужчину 1994 года рождения обнаружили мертвым в гараже. Чтобы установить причину смерти, была назначена судебная медицинская экспертиза в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.

Согласно выводам судебного эксперта, причиной смерти стало острое ингаляционное отравление толуолом. Он являлся компонентом растворителя используемой краски. Причем обнаруженная его концентрация в крови умершего почти в десять раз превышала токсическую. В судебно-медицинской практике такие случаи – редкость.

Пары толуола в высоких концентрациях оказывают наркотическое воздействие на человека, обладают угнетающим влиянием на центральную нервную систему, – пояснила заместитель начальника управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера управления ГКСЭ по Гродненской области Светлана Мизенкова

Собеседница обращает внимание на то, что в состав лакокрасочной продукции входит большое количество токсических веществ, в том числе летучие органические растворители, которые способны нанести вред организму человека. Показатель токсичности зависит от типа используемой краски. 

В большинстве случаев к трагедии приводят невнимательность человека и несоблюдение техники безопасности, – акцентирует внимание Светлана Мизенкова.

 –  В помещении, где ведутся покрасочные работы, должен быть обеспечен нормальный воздухообмен. Обязательным является использование респираторов с фильтрующими элементами,  – добавила официальный представитель управления ГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич. – Одежда, в которой выполнялась отделка, также может служить источником интоксикации и раздражений на коже, поэтому ее необходимо регулярно стирать и полоскать в чистой воде. Не стоит забывать о правилах пожарной безопасности, потому что многие краски и растворители горят очень хорошо, образуя большой объем ядовитого дыма.




vrublevskaya@sb.by

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