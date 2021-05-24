В 2020 году Брестский областной комитет профсоюза работников здравоохранения помог вернуть сотрудникам отрасли более 40 тысяч рублей, незаконно удержанных либо не выплаченных нанимателями.
Профсоюзные специалисты провели мониторинги в организациях здравоохранения области, по результатам которых дали ряд рекомендаций. Также была организована работа телефонной горячей линии.
Председатель Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Анатолий Горщарук отметил:
– В первую очередь мы уделяли внимание соблюдению требований по режиму труда и отдыха, порядку установления надбавок за работу при оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19. Всегда на контроле были и есть вопросы соблюдения сроков выплаты заработной платы. Кроме этого, областной комитет и первичные профсоюзные организации в 2020 году оказали материальную помощь всем обратившимся с заявлением, а это почти 9 тысяч наших членов профсоюза. Проводилась работа по оздоровлению членов профсоюза в санаториях системы «Белпрофсоюзкурорт». В нынешнем году в профсоюзных санаториях побывало более 300 человек.
Фото: БЕЛТА
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Отраслевой профсоюз помог вернуть медикам Брестской области более 40 тысяч рублей
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