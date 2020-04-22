Отопительный сезон в Брестской области планируют завершить до конца апреля

По словам гендиректора, отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме. С начала апреля из-за нестабильности температуры наружного воздуха жилфонд переведен в режим протапливания. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Брестской области потеплеет., — сказал Александр Максимчук.В Брестской области централизованное теплоснабжение налажено примерно в 5,3 тыс. жилых домов. К слову, в прошлом году отопительный сезон в юго-западном регионе страны завершился 12 апреля.Уже в начале мая коммунальщики намерены начать подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. В частности, три котельные будут реконструированы и переведены на местные виды топлива: в агрогородке Дивин Кобринского района, рабочем поселке Речица и Давид-Городке Столинского района. Необходимо переложить 92 километра теплосетей (в области уже более 76% от общей протяженности труб заменены на предизолированные), 34,4 километра водопроводных труб, а также 16,3 километра канализационных.Александр Максимчук добавил, что принято решение не проводить в мае плановые отключения горячей воды. Работы будут перенесены на более поздний срок.