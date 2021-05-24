Отличный перекус и спокойные нервы: все о пользе бананов

Родиной бананов считается Юго-Восточная Азия (Малайский архипелаг). Бананы там появились примерно в 11-м веке до нашей эры. Их употребляли в пищу, из них делали муку и пекли хлеб.
Сейчас в мире культивируется более 500 сортов бананов, но большинство из них не распространены за пределами стран, где выращиваются.
До наших магазинов доходят в основном бананы сортов Кавендиш, Бэби, Барро, Морадо, Айс крим и Платано.
Пищевая ценность и состав бананаПольза бананов заключается в богатом составе. Мудрая природа создала плод, который не только утоляет голод, но и заменяет витаминно-минеральный комплекс из аптеки.
В 100 граммах мякоти банана содержится:
Витамины
|
Витамин А (ретинол)
|
20 мкг
|
Провитамин А (бета каротин)
|
0.15 мг
|
Витамин В1 (тиамин)
|
0.05 мг
|
В2 (рибофлавин)
|
0.07 мг
|
В4 (холин)
|
10 мг
|
В5 (пантотеновая кислота)
|
0.4 мг
|
В6 (пиридоксин)
|
0.5 мг
|
В9 (фолиевая кислота)
|
10 мкг
|
С (аскорбиновая кислота)
|
10 мг
|
Е (токоферол)
|
0.5 мг
|
К (филлохинон)
|
0.5 мг
|
PP (ниацин)
|
0.7 мг
Минералы и микроэлементы
|
Калий (K)
|
348 мг
|
Магний (Mg)
|
42 мг
|
Натрий (Na)
|
31 мг
|
Фосфор (P)
|
28 мг
|
Кальций (Ca)
|
8 мг
|
Фтор (F)
|
2.2 мкг
|
Селен (Se)
|
1 мкг
|
Железо (Fe)
|
0.6 мг
|
Марганец (Mn)
|
0.27 мг
|
Цинк (Zn)
|
0.15 мг
В 200 граммах мякоти банана содержится 25% суточной нормы калия, что делает этот фрукт очень полезным для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, калий регулирует секрецию почек и печени и борется с развитием атеросклероза.
Калорийность банановВ большинстве диет для похудения употребление бананов ограничивается из-за его высокой калорийности.
В 100 граммах мякоти банана содержится 95 ккал, 1,5 г белков, 0,2 г жиров и 22 г углеводов.
Калорийность сушеного банана – 370 ккал в 100 граммах.
Гликемический индекс банана зависит от его спелости: чем фрукт спелее, тем выше показатель. Недозрелый плод – 35 единиц, спелый – 50 единиц, переспелый плод с темными пятнами – 65 единиц.
Тем, кто заботится о фигуре и избегает набора веса, следует отдать предпочтение недозревшим и не очень сладким бананам. Они не менее полезны, чем ярко-желтые, но содержат меньше сахара и гликемический индекс их ниже.
О сахаре в бананахМногие привыкли считать, что в бананах содержится много крахмала, который в организме превращается в сахар. Но это не совсем так. Крахмала в бананах в 7 раз меньше, чем в любом сорте картофеля. Крахмал – это полисахаридная молекула, которая состоит из множества единиц глюкозы. Глюкоза – это запас энергии и пищи для мозга, содержащийся в растениях.
В процессе усвоения организмом мякоти банана крахмал распадается на чистый сахар и пищевые волокна. Пищевые волокна необходимы для правильной работы пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта.
В 100 граммах мякоти банана содержится 2 грамма крахмала, который превращается в 12 граммов сахара. Для сравнения: в столовой ложке с небольшой горкой содержится 25 граммов сахара.
Полезные свойства банановКак было сказано выше, фрукты эти богаты витаминами и микроэлементами, хорошо утоляют голод и являются натуральным полезным десертом для детей и взрослых.
Можно выделить следующие полезные свойства бананов:
• Богат калием, который поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, почек, печени и глаз.
• Богат углеводами, которые моментально насыщают энергией мозг и активизируют его работу.
• Оптимальное сочетание калия и магния в составе способствует снижению артериального давления и предупреждает образование камней в почках и желчном пузыре.
• Содержание магния в комплексе с витаминами С и В6 положительно влияет на работу нервной системы и сердечной мышцы, помогает справляться со стрессом и нервным напряжением.
• Богат клетчаткой, которая борется с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта.
• Спелые плоды содержат максимальное количество нерастворимых пищевых волокон, которые как щетка очищают кишечник.
• Содержит антациды – вещества, которые нейтрализуют бактерии, раздражающие слизистую желудка.
• Мякоть банана содержит вещества, снимающие напряжение в мышцах и облегчающие болевые ощущения после тренировки, поэтому бананы рекомендуют всем любителям активного образа жизни.
• Содержит аминокислоты, способствующие выработке дофамина, который поднимает настроение.
• Не вызывает аллергии.
Банан – единственный в мире продукт, в составе которого есть природный серотонин, он же гормон счастья.
Вред банановГлавное противопоказание для употребления бананов – их высокая калорийность. Диетологи рекомендуют ограничить фрукт в рационе, если назначена низкоуглеводная диета.
Противопоказания:
• Людям с варикозным расширением вен, больным тромбофлебитом рекомендуется ограничить фрукт в рационе, т. к. банан выводит жидкость из организма.
• При синдроме раздраженного кишечника необходимо исключить плоды из рациона, чтобы избежать вздутия живота.
• Людям с сахарным диабетом следует выбирать недозрелые плоды с низким гликемическим индексом или отказаться от бананов из-за содержания сложных углеводов, которые перерабатываются в глюкозу.
Как выбрать и хранить бананыЧаще всего в магазинах бананы продают зелеными, т. к. собирают их неспелыми и транспортируют при температуре не выше 10 °С, чтобы они не созрели в дороге.
Выбирая бананы, следует придерживаться следующих правил:
• Купив неспелый плод, можно довести его до спелости, положив в пакет с яблоками и оставив на ночь при комнатной температуре.
• Если хотите съесть бананы за 1–2 дня, выбирайте при покупке желтые плоды с черными точками.
• Бананы с желтой кожурой без зеленых пятен у плодоножки слаще и ароматнее.
Не храните бананы в холодильнике, при низкой температуре кожура быстро почернеет, но на вкусовых качествах это не скажется.
Бананы в кулинарии
В кулинарии бананы нашли широчайшее применение. Список возможных десертных блюд огромен. Эти фрукты кладут в мороженое, йогурты, пудинги, торты, кексы, печенье, пряники, пироги, блины и оладьи, чизкейки, запеканки.
Из бананов можно приготовить различные напитки: соки, молочные коктейли, кисели, смузи, дайкири, ликеры, вино, пиво. На кожуре банана даже настаивают квас.
Бананы добавляют в фруктовые и овощные салаты. Сочетаются бананы и с другими ингредиентами – с орехами, курицей, ветчиной, грибами, тунцом, кальмарами, рисом, овсяными хлопьями, картофелем, сыром.
Бананы добавляют к блюдам из мяса и птицы – их запекают и тушат с говядиной, свининой, курицей. Эти плоды используют даже для приготовления рыбы.
В различных странах мира бананы употребляют не только сырыми, но и после тепловой обработки. Их жарят, варят, запекают, консервируют, сушат.
Бананы не только жарят, но еще и варят. В некоторых странах эти плоды уваривают до состояния густого сиропа и используют как мед. Из спелых бананов получают вкуснейшее варенье или джем.
Во всем мире популярны банановые чипсы – обжаренные, запеченные или высушенные ломтики плодов. Их едят как снэки, добавляют в мюсли, каши, различные десерты, йогурты и другие молочные продукты.
Из сушеных плодов делают банановую муку. Выпечка из такой муки отличается высокой питательной ценностью, несравнимой с блюдами из обычного зернового сырья.
Бананы используют для изготовления детского питания – соков, пюре, каш.
Выбирая бананы для выпечки или десертов, покупайте перезревшие плоды с небольшими черными пятнами, самые сладкие, мягкие и с выраженным ароматом.
Несколько рецептов с бананами
Овсяные оладьи с бананами
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• Бананы - 2 штуки
• Овсяные хлопья - 100 г
• Молоко - 50 мл
• Яйцо куриное - 1 штука
2. Разминаем банан вилкой до состояния пюре. Ну или используем блендер для этого.
3. Тщательно взбиваем яйцо, добавляем в него бананы, муку, молоко. Все хорошенько взбиваем. Тесто должно получиться как густая сметана.
4. Разогреваем хорошенько антипригарную сковородку, выпекаем оладушки без масла.
Подробный пошаговый рецепт оладий
Курица с бананом и ананасом
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• Куриное филе - 1 кг
• Ананас - 1 штука
• Бананы - 4 штуки
• Перец черный молотый по вкусу
• Сыр моцарелла - 3 головки
• Соль по вкусу
2. Нарежьте ананас на кусочки, положите слой ананаса поверх курицы.
3. Очистите бананы и нарежьте их кружочками. Разложите слой бананов поверх ананасов.
4. Полейте сверху майонезом и посыпьте тертой моцареллой.
5. Поставьте в духовку и запекайте 40–45 минут.
Подробный пошаговый рецепт блюда
Гуляш из свинины с бананами
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• Свинина - 200 г
• Бананы - 2 штуки
• Лук репчатый - 100 г
• Картофель - 200 г
• Оливковое масло - 10 мл
• Зелень по вкусу
• Мясной бульон - 1 стакан
• Оливки по вкусу
• Соль - щепотка
2. Добавьте нарезанную свинину и банан. Залейте наполовину мясным бульоном.
3. Все ингредиенты поместите в кастрюлю или глубокую сковороду и готовьте на небольшом огне в течение 40 минут, периодически помешивая.
4. Готовое блюдо украсьте бананом и оливками.
Подробный пошаговый рецепт блюда
Шоколадные маффины с бананом
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• Черный шоколад 70% - 100 г
• Бананы - 1 штука
• Сливочное масло - 100 г
• Сахар - 200 г
• Яйцо куриное - 3 штуки
• Пшеничная мука - 200 г
• Гашеная сода - 1 чайная ложка
• Разрыхлитель - 2 чайные ложки
2. Масло растереть с сахаром и добавить яйца, перемешать.
3. Добавить туда же шоколад и банан, перемешать.
4. Затем всыпать заранее смешанную с разрыхлителем муку, далее гашеную соду.
5. Выложить все в формочки для кексиков, заполнив чуть больше половины.
6. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать около 25 минут.
7. После остывания покрыть шоколадной глазурью или шоколадным кремом.
Подробный пошаговый рецепт маффинов
Смузи с апельсином, бананом и ананасом
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• Ананас - 1 штука
• Свежевыжатый апельсиновый сок - ½ стакана
• Бананы - 1 штука
• Лайм - 1 кусок
2. Выжмите сок лайма и взбейте до однородности.
Подробный пошаговый рецепт смузи
Приятного аппетита!
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