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Отличный перекус и спокойные нервы: все о пользе бананов

Банан – один из самых популярных и полезных фруктов в мире. Банан не только вкусное, но и полезное лакомство для детей и взрослых. В его мякоти содержится множество полезных микроэлементов, которые благотворно влияют на организм. Сытный и ароматный фрукт мгновенно дарит заряд бодрости и сил на длительное время. О всех полезных свойствах бананов, о противопоказаниях и том, что из них можно приготовить, читайте в этом материале.

фото pixabay.com

Родиной бананов считается Юго-Восточная Азия (Малайский архипелаг).  Бананы там появились примерно в 11-м веке до нашей эры. Их употребляли в пищу, из них делали муку и пекли хлеб. 

Сейчас в мире культивируется более 500 сортов бананов, но большинство из них не распространены за пределами стран, где выращиваются. 

До наших магазинов доходят в основном бананы сортов Кавендиш, Бэби, Барро, Морадо, Айс крим и Платано. 

ФОТО PIXABAY.COM

Пищевая ценность и состав банана

Польза бананов заключается в богатом составе. Мудрая природа создала плод, который не только утоляет голод, но и заменяет витаминно-минеральный комплекс из аптеки. 

В 100 граммах мякоти банана содержится:

Витамины

Витамин А (ретинол)

20 мкг

Провитамин А (бета каротин)

0.15 мг

Витамин В1 (тиамин)

0.05 мг

В2 (рибофлавин)

0.07 мг

В4 (холин)

10 мг

В5 (пантотеновая кислота)

0.4 мг

В6 (пиридоксин)

0.5 мг

В9 (фолиевая кислота)

10 мкг

С (аскорбиновая кислота)

10 мг

Е (токоферол)

0.5 мг

К (филлохинон)

0.5 мг

PP (ниацин)

0.7 мг


Минералы и микроэлементы

Калий (K)

348 мг

Магний (Mg)

42 мг

Натрий (Na)

31 мг

Фосфор (P)

28 мг

Кальций (Ca)

8 мг

Фтор (F)

2.2 мкг

Селен (Se)

1 мкг

Железо (Fe)

0.6 мг

Марганец (Mn)

0.27 мг

Цинк (Zn)

0.15 мг


В 200 граммах мякоти банана содержится 25% суточной нормы калия, что делает этот фрукт очень полезным для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, калий регулирует секрецию почек и печени и борется с развитием атеросклероза. 

Калорийность бананов

В большинстве диет для похудения употребление бананов ограничивается из-за его высокой калорийности. 

В 100 граммах мякоти банана содержится 95 ккал, 1,5 г белков, 0,2 г жиров и 22 г углеводов. 

Калорийность сушеного банана – 370 ккал в 100 граммах.

Гликемический индекс банана зависит от его спелости: чем фрукт спелее, тем выше показатель. Недозрелый плод – 35 единиц, спелый – 50 единиц, переспелый плод с темными пятнами – 65 единиц. 

Тем, кто заботится о фигуре и избегает набора веса, следует отдать предпочтение недозревшим и не очень сладким бананам. Они не менее полезны, чем ярко-желтые, но содержат меньше сахара и гликемический индекс их ниже.

О сахаре в бананах

Многие привыкли считать, что в бананах содержится много крахмала, который в организме превращается в сахар. Но это не совсем так. Крахмала в бананах в 7 раз меньше, чем в любом сорте картофеля. Крахмал – это полисахаридная молекула, которая состоит из множества единиц глюкозы. Глюкоза – это запас энергии и пищи для мозга,  содержащийся в растениях. 

В процессе усвоения организмом мякоти банана крахмал распадается на чистый сахар и пищевые волокна. Пищевые волокна необходимы для правильной работы пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта.

В 100 граммах мякоти банана содержится 2 грамма крахмала, который превращается в 12 граммов сахара. Для сравнения: в столовой ложке с небольшой горкой содержится  25 граммов сахара.

ФОТО PIXABAY.COM

Полезные свойства бананов

Как было сказано выше, фрукты эти богаты витаминами и микроэлементами, хорошо утоляют голод и являются натуральным полезным десертом для детей и взрослых.

Можно выделить следующие полезные свойства бананов:

• Богат калием, который поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, почек, печени и глаз. 

• Богат углеводами, которые моментально насыщают энергией мозг и активизируют его работу. 

• Оптимальное сочетание калия и магния в составе способствует снижению артериального давления и предупреждает образование камней в почках и желчном пузыре.

• Содержание магния в комплексе с витаминами С и В6 положительно влияет на работу нервной системы и сердечной мышцы, помогает справляться со стрессом и нервным напряжением.

• Богат клетчаткой, которая борется с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. 

• Спелые плоды содержат максимальное количество нерастворимых пищевых волокон, которые как щетка очищают кишечник. 

• Содержит антациды – вещества, которые нейтрализуют бактерии, раздражающие слизистую желудка. 

• Мякоть банана содержит вещества, снимающие напряжение в мышцах и облегчающие болевые ощущения после тренировки, поэтому бананы рекомендуют всем любителям активного образа жизни.

• Содержит аминокислоты, способствующие выработке дофамина, который поднимает настроение. 

• Не вызывает аллергии.

Банан – единственный в мире продукт, в составе которого есть природный серотонин, он же гормон счастья.

Вред бананов

Главное противопоказание для употребления бананов – их высокая калорийность. Диетологи рекомендуют ограничить фрукт в рационе, если назначена низкоуглеводная диета. 

Противопоказания:

• Людям с варикозным расширением вен, больным тромбофлебитом рекомендуется ограничить фрукт в рационе, т. к. банан выводит жидкость из организма.

• При синдроме раздраженного кишечника необходимо исключить плоды из рациона, чтобы избежать вздутия живота.

• Людям с сахарным диабетом следует выбирать недозрелые плоды с низким гликемическим индексом или отказаться от бананов из-за содержания сложных углеводов, которые перерабатываются в глюкозу.

Как выбрать и хранить бананы

Чаще всего в магазинах бананы продают зелеными, т. к. собирают их неспелыми и транспортируют при температуре не выше 10 °С, чтобы они не созрели в дороге. 

Выбирая бананы, следует придерживаться следующих правил:

• Купив неспелый плод, можно довести его до спелости, положив в пакет с яблоками и оставив на ночь при комнатной температуре. 

• Если хотите съесть бананы за 1–2 дня, выбирайте при покупке желтые плоды с черными точками.

• Бананы с желтой кожурой без зеленых пятен у плодоножки слаще и ароматнее.

Не храните бананы в холодильнике, при низкой температуре кожура быстро почернеет, но на вкусовых качествах это не скажется.

Бананы в кулинарии

ФОТО PIXABAY.COM

В кулинарии бананы нашли широчайшее применение. Список возможных десертных блюд огромен. Эти фрукты кладут в мороженое, йогурты, пудинги, торты, кексы, печенье, пряники, пироги, блины и оладьи, чизкейки, запеканки. 

Из бананов можно приготовить различные напитки: соки, молочные коктейли, кисели, смузи, дайкири, ликеры, вино, пиво. На кожуре банана даже настаивают квас.

Бананы добавляют в фруктовые и овощные салаты. Сочетаются бананы и с другими ингредиентами – с орехами, курицей, ветчиной, грибами, тунцом, кальмарами, рисом, овсяными хлопьями, картофелем, сыром.

Бананы добавляют к блюдам из мяса и птицы – их запекают и тушат с говядиной, свининой, курицей. Эти плоды используют даже для приготовления рыбы.

В различных странах мира бананы употребляют не только сырыми, но и после тепловой обработки. Их жарят, варят, запекают, консервируют, сушат. 

Бананы не только жарят, но еще и варят. В некоторых странах эти плоды уваривают до состояния густого сиропа и используют как мед. Из спелых бананов получают вкуснейшее варенье или джем. 

Во всем мире популярны банановые чипсы – обжаренные, запеченные или высушенные ломтики плодов. Их едят как снэки, добавляют в мюсли, каши, различные десерты, йогурты и другие молочные продукты.

Из сушеных плодов делают банановую муку. Выпечка из такой муки отличается высокой питательной ценностью, несравнимой с блюдами из обычного зернового сырья.

Бананы используют для изготовления детского питания – соков, пюре, каш.

Выбирая бананы для выпечки или десертов, покупайте перезревшие плоды с небольшими черными пятнами, самые сладкие, мягкие и с выраженным ароматом. 

Несколько рецептов с бананами

Овсяные оладьи с бананами

• Бананы - 2 штуки
• Овсяные хлопья - 100 г
• Молоко - 50 мл
• Яйцо куриное - 1 штука
1. Перемалываем хлопья в муку.
2. Разминаем банан вилкой до состояния пюре. Ну или используем блендер для этого.
3. Тщательно взбиваем яйцо, добавляем в него бананы, муку, молоко. Все хорошенько взбиваем. Тесто должно получиться как густая сметана.
4. Разогреваем хорошенько антипригарную сковородку, выпекаем оладушки без масла.

Подробный пошаговый рецепт оладий

Курица с бананом и ананасом

• Куриное филе - 1 кг
• Ананас - 1 штука
• Бананы - 4 штуки
• Перец черный молотый по вкусу
• Сыр моцарелла - 3 головки
• Соль по вкусу 
1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Промойте куриное мясо и разложите его в один слой в форме для выпечки. Приправьте солью и молотым черным перцем по вкусу.
2. Нарежьте ананас на кусочки, положите слой ананаса поверх курицы.
3. Очистите бананы и нарежьте их кружочками. Разложите слой бананов поверх ананасов.
4. Полейте сверху майонезом и посыпьте тертой моцареллой.
5. Поставьте в духовку и запекайте 40–45 минут.

Подробный пошаговый рецепт блюда

Гуляш из свинины с бананами

• Свинина - 200 г
• Бананы - 2 штуки
• Лук репчатый - 100 г
• Картофель - 200 г
• Оливковое масло - 10 мл
• Зелень по вкусу
• Мясной бульон - 1 стакан
• Оливки по вкусу
• Соль - щепотка
1. Крупно нарежьте картофель и лук.
2. Добавьте нарезанную свинину и банан. Залейте наполовину мясным бульоном.
3. Все ингредиенты поместите в кастрюлю или глубокую сковороду и готовьте на небольшом огне в течение 40 минут, периодически помешивая.
4. Готовое блюдо украсьте бананом и оливками.

Подробный пошаговый рецепт блюда

Шоколадные маффины с бананом

• Черный шоколад 70% - 100 г
• Бананы - 1 штука
• Сливочное масло - 100 г
• Сахар - 200 г
• Яйцо куриное - 3 штуки
• Пшеничная мука - 200 г
• Гашеная сода - 1 чайная ложка 
• Разрыхлитель - 2 чайные ложки 
1. Шоколадку раскрошить на маленькие кусочки размером примерно 0,5 х 0,5 см, на такие же кусочки порезать банан.
2. Масло растереть с сахаром и добавить яйца, перемешать.
3. Добавить туда же шоколад и банан, перемешать.
4. Затем всыпать заранее смешанную с разрыхлителем муку, далее гашеную соду.
5. Выложить все в формочки для кексиков, заполнив чуть больше половины.
6. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать около 25 минут.
7. После остывания покрыть шоколадной глазурью или шоколадным кремом.

Подробный пошаговый рецепт маффинов

Смузи с апельсином, бананом и ананасом

• Ананас - 1 штука
• Свежевыжатый апельсиновый сок - ½ стакана
• Бананы - 1 штука
• Лайм - 1 кусок 
1. Очистите ананас и удалите сердцевину. Половину плода пропустите через соковыжималку. Вторую половину нарежьте ломтиками и отправьте в блендер, добавьте сок апельсина, сок ананаса и банан.
2. Выжмите сок лайма и взбейте до однородности.

Подробный пошаговый рецепт смузи

Приятного аппетита!


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