Отдых детей из Египта в "Зубренке" профинансируют за счет средств из резервного фонда Президента

В программу пребывания детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.Приглашение детей из Египта будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере, популяризации истории и культуры Беларуси, а также укреплению позитивного имиджа нашей страны за рубежом.